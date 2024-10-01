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Россияне обстреляли рынок в центре Херсона, известно о семи погибших

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 октября, россияне обстреляли рынок в центре Херсона. Сейчас известно о семи погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Как рассказал Прокудин, под ударом оказались торговые точки рынка.

Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, враг нанес удары около 09:00, вероятно из ствольной артиллерии. В результате обстрела погибли семь человек, среди которых: 

  • трое женщин; 
  • четверо мужчин. 

Также известно о трех раненых, которым сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь.

 

Фото: последствия обстрела рынка в Херсоне (https://t.me/phogovua)

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. 

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. В частности враг ежедневно обстреливает прифронтовые населенные пункты и почти каждую ночь запускает беспилотные летательные аппараты (БпЛА). 

В ночь на 1 октября, террористы атаковали Украину 32 дронами типа Shahed. Во время отражения атаки было уничтожено 29 БпЛА. Другие же три дрона - локально потеряны в результате противодействия РЭБ. 

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