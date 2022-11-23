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Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Запорізькій області: загинула дитина

Фото: окупанти обстріляли пологове відділення у Волнянську (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 23 лисопада обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Волнянську Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Внаслідок атаки загинув новонароджений. На місці працюють рятувальники.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця - вбито немовля", - написав Старух.

На місці працюють рятувальники / Фото: t.me/starukhofficial

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що унаслідок обстрілів Запоріжжя частина одного з районів залишилася без опалення.

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Запоріжжя