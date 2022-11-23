Россияне обстреляли ракетами родильное отделение в Запорожской области: погиб ребенок

В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели.

"Ночью российские твари обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец", - написал Старух.

На месте работают спасатели / Фото: t.me/starukhofficial

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате обстрелов Запорожья, часть одного из районов осталась без отопления.

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