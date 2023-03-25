Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні, є поранені

"Учора вночі армія РФ атакувала "Пункт незламності" у Костянтинівці у Донецькій області, сьогоднішня ціль російської артилерії - пункт видачі гуманітарної допомоги у Херсоні", - написав Прокудін.

За його словами, через обстріл постраждали двоє людей - 41-річна жінка та 25-річний чоловік.

"З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями їх шпиталізували до лікарні", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом минулої доби 67 разів обстріляли територію Херсонської області, а сам обласний центр загарбники атакували 7 разів.

Додамо, що вчора війська РФ також обстрілювали Херсон. Окупанти вдарили по плавні, внаслідок чого одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

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