Окупанти випустили по Херсону та області понад 300 снарядів: є жертви та багато поранених

Фото: Окупанти випустили по Херсону та області понад 300 снарядів (Getty Images)

Російські окупанти протягом минулої доби 67 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.