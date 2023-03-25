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Окупанти випустили по Херсону та області понад 300 снарядів: є жертви та багато поранених

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Субота 25 березня 2023 07:41
Окупанти випустили по Херсону та області понад 300 снарядів: є жертви та багато поранених Фото: Окупанти випустили по Херсону та області понад 300 снарядів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 67 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 7 разів.

Прокудін розповів, що 23 снаряди противника влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та медзаклад.

"На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шестеро - зазнали поранень", - додав глава обласної військової адміністрації.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 24 березня було евакуйовано 59 цивільних осіб.

Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який займався "перереєстрацією" автомобілів.

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