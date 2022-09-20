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Росіяни обстріляли приватний сектор Покровська: поранено жінку

Фото: Росіяни обстріляли приватний сектор Покровська: поранено жінку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 20 вересня, російська армія обстріляла Покровськ (Донецька область), внаслідок чого було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

За попередньою інформацією, росіяни били із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.

"Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Грушівку Харківської області. В результаті атаки двоє людей загинули, дев'ятеро зазнали поранень.

Також, сьогодні вдень окупанти знову обстріляли Слов'янськ.

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Донецька областьПокровскВійна в Україні