Росіяни обстріляли приватний сектор Покровська: поранено жінку

У вівторок, 20 вересня, російська армія обстріляла Покровськ (Донецька область), внаслідок чого було поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.
За попередньою інформацією, росіяни били із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.
"Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Грушівку Харківської області. В результаті атаки двоє людей загинули, дев'ятеро зазнали поранень.
Також, сьогодні вдень окупанти знову обстріляли Слов'янськ.
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