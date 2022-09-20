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Россияне обстреляли частный сектор Покровска: ранена женщина

Фото: Россияне обстреляли частный сектор Покровска: ранена женщина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 20 сентября, российская армия обстреляла Покровск (Донецкая область), в результате чего была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

По предварительной информации, россияне били из РСЗО "Смерч". Одна из ракет попала в частный дом, повредив стену и кровлю.

"Хозяйство дома получило ранения. Полицейские парамедики, первыми прибывшие в пострадавший район, оказали женщине помощь", - говорится в сообщении.

Стражи порядка отработали место удара и собрали доказательства военного преступления РФ.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Грушевку Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

Сегодня днем оккупанты снова обстреляли Славянск.

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