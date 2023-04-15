Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області: пошкодили лінію електропередач

У суботу, 15 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 158 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Сьогодні росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад. Зафіксовано 158 "прильотів" з мінометів, АГС, артилерії. Також були три ракетних "прильоти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано до десяти "прильотів".

Також раніше ми писали, що у четвер, 13 квітня, російські війська тричі обстріляли дві громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 22 "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.