Россияне обстреляли приграничье Сумской области: повредили линию электропередач

В субботу, 15 апреля, российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего было зафиксировано 158 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Сегодня россияне совершили обстрелы территории Белопольской, Великописаревской и Юнаковской общин. Зафиксировано 158 "прилетов" из минометов, АГС, артиллерии. Также было три ракетных "прилета", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. Всего было зафиксировано до десяти "прилетов".

Также ранее мы писали, что в четверг, 13 апреля, российские войска трижды обстреляли две общины Сумской области. Всего было зафиксировано 22 "прилета".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.