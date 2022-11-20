Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів і ствольної артилерії

Російські окупанти здійснили обстріл з території Російської Федерації в напрямку прикордонних районів Сумської області з мінометів та ствольної артилерії. Протягом другої половини дня було 31 влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ" .

Як повідомляє ОК "Північ", з 14:32 до 14:58 повідомили про 24 приходи, ймовірно з міномету 120 мм. За попередніми даними, влучання сталося в районі села Вовківка.

Є також дані про сім приходів з 14:27 до 14:35, ймовірно зі ствольної артилерії 152 мм. Влучання сталося в районі села Мала Слобідка.

По обох локаціях обстрілів втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.