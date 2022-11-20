Россияне обстреляли пограничные районы Сумской области из минометов и ствольной артиллерии

Российские оккупанты произвели обстрел с территории Российской Федерации в направлении приграничных районов Сумской области из минометов и ствольной артиллерии. В течение второй половины дня было 31 попадание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север" .

Как сообщает ОК "Север", с 14:32 до 14:58 сообщили о 24 приходах, вероятно, из миномета 120 мм. По предварительным данным, попадание произошло в районе села Волковка.

Есть также данные о семи приходах с 14:27 до 14:35, вероятно, из ствольной артиллерии 152 мм. Попадание произошло в районе села Малая Слободка.

По обеим локациям обстрелов потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.