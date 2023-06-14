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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є загибла

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 14 червня, обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей. Внаслідок цього загинула одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Станом на 17:00 14 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської області:

  • З 10:50 до 11:03 зафіксовано 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Красний Хутір;
  • З 13:30 до 13:50 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Карповичі;
  • З 13:40 до 14:35 зафіксовано 13 приходів, ймовірно, з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Янжулівка. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Також пошкодження зазнали два приватних будинки.

Станом на 17:00 14 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської області:

  • З 10:45 до 10:49 зафіксовано 5 приходів, пуски ракет з гелікоптера, в районі населеного пункту Горки;
  • З 10:47 до 10:49 зафіксовано 2 приходи, попередньо міномет 82 мм, в районі населеного пункту Кружок;
  • З 11:40 до 11.49 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, 120 мм, в районі населеного пункту Горки;
  • З 12:00 до 12:46 зафіксовано 26 приходів, попередньо міномет 120 мм, по населеному пункту Сопич;
  • З 13:38 до 13:55 зафіксовано 5 приходів, попередньо ствольна артилерія, в районі населеного пункту Ходіне;
  • 14:00 до 14:15 зафіксовано 8 приходів, ймовірно, 120 мм міномет, в районі населеного пункту Середина-Буда.

Також з 13:10 до 13:25 зафіксовано 8 приходів, ймовірно 120 мм міномет, 23 вибухи (ймовірно, з АГС), в районі населеного пункту Середина-Буда.

В результаті обстрілу постраждали багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий приватний будинок.

Ситуація в Сумській та Чернігівській областях

Російські війська після початку вторгнення в Україну регулярно обстрілюють населені пункти в цих регіонах із різних видів зброї.

Жителів прикордонних регіонів українська влада закликає евакуюватися в безпечне місце і зберегти свої життя.

Нагадаємо, що російські війська здійснили обстріл автомобіля в Сумській області вчора, 13 червня. В ньому їхали лісники та цивільні, шестеро людей загинули.

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