Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є загибла

Російські військові сьогодні, 14 червня, обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей. Внаслідок цього загинула одна жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
Станом на 17:00 14 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської області:
Станом на 17:00 14 червня російські війська знову обстріляли прикордонні території Сумської області:
Також з 13:10 до 13:25 зафіксовано 8 приходів, ймовірно 120 мм міномет, 23 вибухи (ймовірно, з АГС), в районі населеного пункту Середина-Буда.
В результаті обстрілу постраждали багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий приватний будинок.
Російські війська після початку вторгнення в Україну регулярно обстрілюють населені пункти в цих регіонах із різних видів зброї.
Жителів прикордонних регіонів українська влада закликає евакуюватися в безпечне місце і зберегти свої життя.
Нагадаємо, що російські війська здійснили обстріл автомобіля в Сумській області вчора, 13 червня. В ньому їхали лісники та цивільні, шестеро людей загинули.
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