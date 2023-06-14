RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть погибшая

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сегодня, 14 июня, обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей. В результате этого погибла одна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской области:

  • С 10:50 до 11:03 зафиксировано 5 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Красный Хутор;
  • С 13:30 до 13:50 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Карповичи;
  • С 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 приходов, вероятно, из миномета 82 мм, в районе населенного пункта Янжуловка. В результате обстрела погибла местная жительница. Также повреждения получили два частных дома.

По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской области:

  • С 10:45 до 10:49 зафиксировано 5 приходов, пуски ракет с вертолета, в районе населенного пункта Горки;
  • С 10:47 до 10:49 зафиксировано 2 прихода, предварительно миномет 82 мм, в районе населенного пункта Кружок;
  • С 11:40 до 11:49 зафиксировано 4 прихода, вероятно, 120 мм, в районе населенного пункта Горки;
  • С 12:00 до 12:46 зафиксировано 26 приходов, предварительно миномет 120 мм, по населенному пункту Сопич;
  • С 13:38 до 13:55 зафиксировано 5 приходов, предварительно ствольная артиллерия, в районе населенного пункта Ходино;
  • 14:00 до 14:15 зафиксировано 8 приходов, вероятно, 120 мм миномет, в районе населенного пункта Середина-Буда.

Также с 13:10 до 13:25 зафиксировано 8 приходов, вероятно, 120 мм миномет, 23 взрыва (вероятно, из АГС), в районе населенного пункта Середина-Буда.

В результате обстрела пострадали многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом.

Ситуация в Сумской и Черниговской областях

Российские войска после начала вторжения в Украину регулярно обстреливают населенные пункты в этих регионах из различных видов оружия.

Жителей приграничных регионов украинские власти призывают эвакуироваться в безопасное место и сохранить свои жизни.

Напомним, что российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьЧерниговская областьВойна в Украине