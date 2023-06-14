Россияне обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей: есть погибшая

Российские военные сегодня, 14 июня, обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей. В результате этого погибла одна женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской области:
По состоянию на 17:00 14 июня российские войска снова обстреляли приграничные территории Сумской области:
Также с 13:10 до 13:25 зафиксировано 8 приходов, вероятно, 120 мм миномет, 23 взрыва (вероятно, из АГС), в районе населенного пункта Середина-Буда.
В результате обстрела пострадали многоквартирный жилой дом, хозяйственные помещения, жилой дом.
Российские войска после начала вторжения в Украину регулярно обстреливают населенные пункты в этих регионах из различных видов оружия.
Жителей приграничных регионов украинские власти призывают эвакуироваться в безопасное место и сохранить свои жизни.
Напомним, что российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области вчера, 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.