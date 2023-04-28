Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, є руйнування

Російська авіація здійснила черговий удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні будинки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

Внаслідок авіаудару по житловому сектору були пошкоджені 8 цивільних будинків. Два з них наразі горять.

Зазначається, що з 15:30 по 15:35 були зафіксовані 3 приходи по населеному пункту Костобобрів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 28 квітня, станом на 15:00 російські окупанти шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.