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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, є руйнування

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П'ятниця 28 квітня 2023 17:50
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, є руйнування Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація здійснила черговий удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні будинки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

Зазначається, що з 15:30 по 15:35 були зафіксовані 3 приходи по населеному пункту Костобобрів.

Внаслідок авіаудару по житловому сектору були пошкоджені 8 цивільних будинків. Два з них наразі горять.

"По потерпілих Інформація уточнюється", - пише оперативне командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 28 квітня, станом на 15:00 російські окупанти шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.

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