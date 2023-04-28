Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області, є руйнування
Російська авіація здійснила черговий удар керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні будинки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".
Зазначається, що з 15:30 по 15:35 були зафіксовані 3 приходи по населеному пункту Костобобрів.
Внаслідок авіаудару по житловому сектору були пошкоджені 8 цивільних будинків. Два з них наразі горять.
"По потерпілих Інформація уточнюється", - пише оперативне командування.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 28 квітня, станом на 15:00 російські окупанти шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської області.
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