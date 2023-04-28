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Россияне обстреляли приграничье Черниговской области, есть разрушения

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Пятница 28 апреля 2023 17:50
Россияне обстреляли приграничье Черниговской области, есть разрушения Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация осуществила очередной удар управляемыми авиабомбами по приграничью Черниговской области. В результате обстрела были повреждены гражданские дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Север".

Отмечается, что с 15:30 по 15:35 были зафиксированы 3 прихода по населенному пункту Костобобров.

В результате авиаудара по жилому сектору были повреждены 8 гражданских домов. Два из них сейчас горят.

"По пострадавшим информация уточняется", - пишет оперативное командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня 28 апреля, по состоянию на 15:00 российские оккупанты шесть раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской области.

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