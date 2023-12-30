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Росіяни обстріляли прикордонне село в Чернігівській області, є загиблий

Субота 30 грудня 2023 17:41
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Росіяни обстріляли прикордонне село в Чернігівській області, є загиблий Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяйські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Близько 15:00 години росіяни обстріляли Семенівку (Новгород-Сіверський район)", - повідомив він.

В результаті російської атаки пошкоджено понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура.

"На жаль, загинув 32-річний місцевий мешканець", - додав голова ОВА.

Фото: Росіяни обстріляли прикордонне село в Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)

Масований обстріл України

29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни.

Ворог запустив по нашій країні 158 дронів та різних ракет.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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