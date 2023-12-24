Росіяни обстріляли прифронтові Очеретине та Нью-Йорк, є поранені

"Сьогодні російська армія зосередила увагу на селищах, де відсутні будь-які об’єкти військового призначення. За попередніми даними, проти мирних людей вона застосувала керовані авіаційні бомби", - розповіли в прокуратурі.

Так, в селищі Очеретине постраждав 62-річний чоловік, який їхав в автомобілі. Він отримав поранення стегна й мінно-вибухову травму.

Ще двоє мирних мешканців, 68-річний чоловік та його 64-річна дружина, отримали поранення у селищі Нью-Йорк. Вони в момент ворожого обстрілу перебували на власному подвір'ї.

"Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали "швидку". У постраждалих - осколкові поранення", - додали в прокуратурі.

За фактами ворожих обстрілів вже ведеться досудове розслідування. Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували підприємство у Кураховому Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждало 5 людей. Поранених доставили до лікарні, але стан одного з них оцінювався як тяжкий.

Крім цього, днями росіяни скинули дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Тоді в результаті ворожої атаки загинули три людини, ще шестеро дістали поранення.

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