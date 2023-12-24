RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли прифронтовые Очеретино и Нью-Йорк, есть раненые

Фото: россияне сегодня обстреляли Донецкую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские военные обстреляли сегодня, 24 декабря, прифронтовые Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Сегодня российская армия сосредоточила внимание на поселках, где отсутствуют какие-либо объекты военного назначения. По предварительным данным, против мирных людей она применила управляемые авиационные бомбы", - рассказали в прокуратуре.

Так, в поселке Очеретино пострадал 62-летний мужчина, ехавший в автомобиле. Он получил ранение бедра и минно-взрывную травму.

Еще двое мирных жителей, 68-летний мужчина и его 64-летняя жена, получили ранения в поселке Нью-Йорк. Они в момент вражеских обстрелов находились в собственном дворе.

"Супруги смогли дойти до соседей, которые и вызвали "скорую". У пострадавших - осколочные ранения", - добавили в прокуратуре.

По фактам вражеских обстрелов уже ведется досудебное расследование. Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, вчера россияне атаковали предприятие в Курахово Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали 5 человек. Раненых доставили в больницу, но состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

Кроме того, на днях россияне сбросили две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Тогда в результате вражеской атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна России против Украины