Росіяни зруйнували пожежну частину на сході України. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови ДСНС України Сергія Крука.

Фото: росіяни обстріляли пожежну частину на сході, є поранені (Facebook-сторінка Сергія Крука)

"Ще одна зруйнована пожежна частина на сході. Ще один доказ того, що росіяни свідомо полюють на тих, хто попри щоденні обстріли продовжує рятувати людей. Поранені рятувальники, двоє з них госпіталізовані", - пише голова ДСНС.

За словами Крука, внаслідок удару поранення отримали рятувальники, двох було госпіталізовано.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти нещодавно атакували Бахмут та Авдіївку у Донецькій області внаслідок чого загинули троє людей.

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