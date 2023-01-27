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Россияне обстреляли пожарную часть на востоке, есть раненые

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Пятница 27 января 2023 13:44
Россияне обстреляли пожарную часть на востоке, есть раненые Фото: россияне обстреляли пожарную часть на востоке, есть раненые (Facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне разрушили пожарную часть на востоке Украины. В результате обстрела есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

По словам Крука, в результате удара ранения получили спасатели, двое были госпитализированы.

"Еще одна разрушенная пожарная часть на востоке. Еще одно доказательство того, что россияне сознательно охотятся за теми, кто, несмотря на ежедневные обстрелы, продолжает спасать людей. Ранены спасатели, двое из них госпитализированы", - пишет глава ГСЧС.

Фото: россияне обстреляли пожарную часть на востоке, есть раненые (Facebook-страница Сергея Крука)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты недавно атаковали Бахмут и Авдеевку в Донецкой области в результате чего погибли три человека.

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