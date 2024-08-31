Росіяни обстріляли пожежну частину у Покровську (фото)

Обстріли пожежних частин та рятувальників в Україні

Російські війська від початку масштабного вторгнення взяли за постійну тактику обстрілювати частини рятувальників у прифронтових регіонах України.

Часто під обстріли потрапляють будівлі ДСНС України у Донецькій, Запорізькій та Херсонській, Дніпропетровській областях. Наприклад, у травні російські окупанти обстріляли пожежну частину у Миколаївці Донецької області.

Рятувальники у цих областях часто потрапляють під прицільні атаки РФ і під час виїздів. Так, у липні російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Тоді вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

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