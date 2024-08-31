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Россияне обстреляли пожарную часть в Покровске (фото)

Фото: последствия обстрела Покровска Донецкой области 31 августа (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне обстреляли Покровск Донецкой области в ночь на 31 августа. В городе повреждена пожарно-спасательная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, ночью (на 31 августа, - ред) российские войска в который раз обстреляли город Покровск.

"Взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.

 

Последствия обстрела пожарной части в Покровске Донецкой области 31 августа (facebook.com/DSNSDon)

К счастью, как отмечают в ГСЧС, личный состав не пострадал.

Обстрелы пожарных частей и спасателей в Украине

Российские войска с начала масштабного вторжения взяли за постоянную тактику обстреливать части спасателей в прифронтовых регионах Украины.

Часто под обстрелы попадают здания ГСЧС Украины в Донецкой, Запорожской и Херсонской, Днепропетровской областях. Например, в мае российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Николаевке Донецкой области.

Спасатели в этих областях часто попадают под прицельные атаки РФ и во время выездов. Так, в июле российские войска дважды прицельно ударили по спасателям в Никополе. Тогда они приехали тушить пожар дома, который возник после обстрела.

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