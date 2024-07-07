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Росіяни двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі у Нікополі (фото)

Нікополь, Неділя 07 липня 2024 11:11
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Росіяни двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі у Нікополі (фото) Фото: росіяни двічі прицільно атакували рятувальників у Нікополі (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вчора ввечері (6 липня, - ред) росіяни атакували Нікополь. Виникла пожежа у житловому будинку. Коли рятувальники працювали на місці ворог підступно атакував їх", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Рятувальники встигли перейти в укриття

Другий удар

Аби транспортувати рятувальників та вціліле обладнання, до місця події рушив вантажний автомобіль ДСНС.

"Проте ворог знову наніс прицільний удар, пошкодивши транспортний засіб. Лише наступної спроби вдалося евакуювати рятувальників", - додали у ДСНС.

Обстріли Нікополя

Після цього окупанти продовжили обстріли, через що в Нікополі виникли пожежі Після опівночі, вже 7 липня, внаслідок влучання виникла пожежа на підприємстві, також зайнялись декілька гаражів у гаражному кооперативі. На ранок обидві пожежі вдалось ліквідувати.

Нагадаємо, РФ не вперше прицільно б'є по рятувальникам у Нікополі. Так, у жовтні 2023 року окупанти обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу. Тоді було поранено двох пожежників.

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Нікополь Дніпропетровська область ДСНС Війна в Україні Рятувальники
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