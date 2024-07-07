Росіяни двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі у Нікополі (фото)

Російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Після цього окупанти продовжили обстріли, через що в Нікополі виникли пожежі Після опівночі, вже 7 липня, внаслідок влучання виникла пожежа на підприємстві, також зайнялись декілька гаражів у гаражному кооперативі. На ранок обидві пожежі вдалось ліквідувати.

"Проте ворог знову наніс прицільний удар, пошкодивши транспортний засіб. Лише наступної спроби вдалося евакуювати рятувальників", - додали у ДСНС.

"Вчора ввечері (6 липня, - ред) росіяни атакували Нікополь. Виникла пожежа у житловому будинку. Коли рятувальники працювали на місці ворог підступно атакував їх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ не вперше прицільно б'є по рятувальникам у Нікополі. Так, у жовтні 2023 року окупанти обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу. Тоді було поранено двох пожежників.

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