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Россияне обстреляли пожарную часть в Черниговской области

Чернигов, Суббота 27 апреля 2024 13:34
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Россияне обстреляли пожарную часть в Черниговской области Фото: оккупанты атаковали часть ГСЧС в приграничьи Черниговской области 27 апреля (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли пожарную часть в Черниговской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

"На пограничье Черниговской области в результате российских обстрелов повреждено помещение пожарной части", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, российская армия продолжает обстреливать мирное население приграничья.

"Под ударом оказалась пожарная часть в одном из сел Новгород-Северского района. В результате обстрела люди не пострадали", - добавили в Нацполиции.

Полиция Новгород-Северского района документирует последствия вражеской атаки. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Обстрелы Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные регионы Украины, в том числе и приграничье Черниговской области.

В последнее время оккупанты начали атаковать и гражданский транспорт. Например, захватчики расстреляли автомобиль в одном из приграничных районов Черниговской области 13 апреля. Водитель, который вез продукты местным жителям, погиб.

Отметим, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказывал, что именно приграничные и прифронтовые регионы Украины больше всего незащищены от атак РФ.

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Черниговская область ГСЧС
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