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Росіяни ударили по приватному будинку в Полтавській області, постраждала жінка

Фото: росіяни обстріляли Полтавську область, влучили по приватному будинку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі в Полтавському районі. З-під завалів приватного будинку дістали жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок", - розповів голова ОВА. 

Станом на зараз відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку дістали жінку. Її було госпіталізовано у важкому стані

 

Масовані обстріли України 

У ніч на 7 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Для ударів ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС та ударні дрони типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з російських Приморсько-Ахтарську, Єйська й Курська, а також тимчасово окупованого Криму. Загалом ворог використав: 

  • 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555; 
  • 53 "Шахеди". 

Під час відбиття атаки вдалось збити 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет

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