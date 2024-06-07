Росіяни ударили по приватному будинку в Полтавській області, постраждала жінка

"Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. За попередньою інформацією є влучання у приватний будинок", - розповів голова ОВА.

Станом на зараз відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку дістали жінку. Її було госпіталізовано у важкому стані.

Масовані обстріли України

У ніч на 7 червня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу по території України. Для ударів ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС та ударні дрони типу Shahed-131/136. БпЛА були запущені з російських Приморсько-Ахтарську, Єйська й Курська, а також тимчасово окупованого Криму. Загалом ворог використав:

5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

53 "Шахеди".

Під час відбиття атаки вдалось збити 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет.