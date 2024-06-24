Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной (ОВА) администрации Вадима Филашкина.

По состоянию на 14:15 известно о:

по меньшей мере 4 погибших;

34 раненых, среди которых двое детей 12 и 13 лет.

Отмечается, что пострадавшие дети находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают правоохранители, спасатели и представители городского совета.

Как рассказал глава ОВА, враг запустил по Покровску две ракеты "Искандер-М". В результате удара также были разрушены частный дом и повреждены еще 16.

Фото: россияне обстреляли Покровск ракетами "Искандер-М", есть погибшие и десятки раненых (t.me/VadymFilashkin)

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить. В Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места. Берегите себя! Эвакуируйтесь", - добавил он.

Вражеские обстрелы по Украине

Сегодня, 24 июня, российские террористы ударили по гражданскому объекту ракетой "Искандер-К" в Одессе. В результате обстрела пострадали три человека. Подробнее о ситуации можно почитать по ссылке.

В частности, днем, 23 июня, Россия нанесла очередной удар по Харькову управляемыми авиабомбами.