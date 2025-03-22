Росіяни обстріляли Покровськ: двоє цивільних загинули

"22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждала 66-річна місцева жителька перебуваючи біля будинку. Від отриманих травм вона померла.

"Отримані нею поранення виявились несумісними з життям - жінка померла під час евакуації з місця події", - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що тим зброї, яка була використана росіяни для атаки на місто - встановлюється.

Наразі за процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).