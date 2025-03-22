Росіяни обстріляли Покровськ: двоє цивільних загинули

Сьогодні вдень, 22 березня, російські військові обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки вбито двох цивільних, наразі розпочато розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури.
"22 березня 2025 року, о 13:30, війська держави-агресора вкотре обстріляли Покровськ. На вулиці в одному з житлових кварталів загинув 41-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Крім того, постраждала 66-річна місцева жителька перебуваючи біля будинку. Від отриманих травм вона померла.
"Отримані нею поранення виявились несумісними з життям - жінка померла під час евакуації з місця події", - зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці додали, що тим зброї, яка була використана росіяни для атаки на місто - встановлюється.
Наразі за процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у понеділок, 17 березня, російські окупанти завдали удару по приватному будинку в Покровську. Внаслідок атаки постраждали троє дітей, а саме - дві сестри 8 і 15 років - та їхній 12-річний брат.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Москва змінила свої пріоритети у війні. На даний момент замість битви за Покровськ ворог зосередив зусилля на "звільненні" Курської області. Детальніше про те, що відбувається на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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