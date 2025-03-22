Россияне обстреляли Покровск: двое гражданских погибли

Сегодня днем, 22 марта, российские военные обстреляли Покровск Донецкой области. В результате атаки убиты двое гражданских, сейчас начато расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.
"22 марта 2025 года, в 13:30, войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Покровск. На улице в одном из жилых кварталов погиб 41-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Кроме того, пострадала 66-летняя местная жительница находясь возле дома. От полученных травм она скончалась.
"Полученные ею ранения оказались несовместимыми с жизнью - женщина умерла во время эвакуации с места происшествия", - отметили в прокуратуре.
Правоохранители добавили, что тем оружия, которое было использовано россиянами для атаки на город - устанавливается.
Сейчас под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в понедельник, 17 марта, российские оккупанты нанесли удар по частному дому в Покровске. В результате атаки пострадали трое детей, а именно - две сестры 8 и 15 лет - и их 12-летний брат.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Москва изменила свои приоритеты в войне. На данный момент вместо битвы за Покровск враг сосредоточил усилия на "освобождении" Курской области. Подробнее о том, что происходит на фронте - читайте в материале РБК-Украина.
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