Россияне обстреляли Покровск: двое гражданских погибли

"22 марта 2025 года, в 13:30, войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли Покровск. На улице в одном из жилых кварталов погиб 41-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадала 66-летняя местная жительница находясь возле дома. От полученных травм она скончалась.

"Полученные ею ранения оказались несовместимыми с жизнью - женщина умерла во время эвакуации с места происшествия", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что тем оружия, которое было использовано россиянами для атаки на город - устанавливается.

Сейчас под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).