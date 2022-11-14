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Росіяни обстріляли підприємство у Сумській області, троє робітників постраждали

Фото: росіяни обстріляли підприємство у Сумській області, троє робітників постраждали (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вчергове обстріляли критичну інфраструктуру України. Цього разу загарбники влучили у підприємство в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Зранку обстріляли із САУ один з об'єктів. Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги", - написав він.

За словами Живицького, були прямі попадання в дах підприємства, потрощені всі вікна.

Наразі місці працюють піротехніки, адже там є нерозірвані снаряди.

Нагадаємо, 13 листопада росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів із різних типів зброї по шести громадах Сумської області.

12 листопада окупанти атакували громаду Сумської області з гелікоптера.

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Сумська областьВійна Росії проти України