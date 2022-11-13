Росіяни випустили по прикордонню Сумської області 264 мін, ракет та снарядів

У неділю, 13 листопада, російські військові обстріляли шість громад у Сумській області. По регіону було випущено 264 мін, ракет та снарядів із різних типів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, під обстрілами опинилися такі громади:

"По прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів", - написав Живицький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 12 листопада, російські окупанти обстріляли один із прикордонних районів Сумської області. Сталося щонайменше 10 вибухів.

Також раніше ми писали, що цього ж дня російські військові атакували громаду Сумської області. Загарбники використали для атаки гелікоптер.

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