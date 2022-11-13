Росіяни випустили по прикордонню Сумської області 264 мін, ракет та снарядів
У неділю, 13 листопада, російські військові обстріляли шість громад у Сумській області. По регіону було випущено 264 мін, ракет та снарядів із різних типів зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"По прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 мін, ракет та снарядів", - написав Живицький.
За його словами, під обстрілами опинилися такі громади:
- Шалигинська громада: впродовж дня було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 "прильотів"), САУ (20 "прильотів") та ще 8 вибухів мін було на території. Без руйнувань.
- По Зноб-Новгородській громаді росіяни відкривали вогонь із мінометів. Було 11 "прильотів". Без наслідків.
- Хотінську громаду армійці рф обстріляли із САУ та мінометів. Загалом було 26 вибухів. Пошкоджений будинок місцевих, три трактори та лінії електропередач.
- Білопільську громаду протягом дня росіяни обстріляли п'ять разів. Був 61 вибух від ворожих мін на прикордонні. Також 17 "прильотів" із артилерії. Внаслідок обстрілів на цю мить відомо про три зруйновані будинки мирних мешканців. Інформація уточнюється. Також пошкоджені електролінії. Без людських втрат.
- Юнаківська громада: із території росії по прикордонню гатили з САУ (34 "прильоти") та ще 36 вибухів внаслідок обстрілу з артилерії. Без руйнувань.
- Краснопільська громада зазнала ракетного обстрілу. Ворожий гелікоптер здійснив пуск 8 ракет типу НУРС в напрямку одного з прикордонних сіл. По околицям іншого села росіяни вдарили з мінометів ( 3 "прильоти"). Без руйнувань.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 12 листопада, російські окупанти обстріляли один із прикордонних районів Сумської області. Сталося щонайменше 10 вибухів.
Також раніше ми писали, що цього ж дня російські військові атакували громаду Сумської області. Загарбники використали для атаки гелікоптер.
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