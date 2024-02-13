Росіяни обстріляли підприємство в Харківській області, є жертви

Російські загарбники обстріляли підприємство у Купʼянському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще двоє осіб отримали поранення.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"О 7:30 внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків", - заявив він.
Крім того, внаслідок обстрілу ще один чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми. Їх стан оцінюється як середній.
Російські війська атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.
Вночі на 13 лютого Росія атакувала територію України 23 ударними дронами типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму. Загалом ППО збила 16 ворожих дронів.
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