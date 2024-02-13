Росіяни обстріляли підприємство в Харківській області, є жертви

"О 7:30 внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків", - заявив він.

Крім того, внаслідок обстрілу ще один чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми. Їх стан оцінюється як середній.

Обстріл України в ніч на 13 лютого

Російські війська атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.

Вночі на 13 лютого Росія атакувала територію України 23 ударними дронами типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму. Загалом ППО збила 16 ворожих дронів.

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