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Россияне обстреляли предприятие в Харьковской области, есть жертвы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли предприятие в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли двое мужчин, еще два человека получили ранения.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В 7:30 в результате вражеского обстрела сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Купянского района погибли двое гражданских мужчин", - заявил он. 

Кроме того, в результате обстрела еще один мужчина в возрасте 36 лет и женщина получили взрывные травмы. Их состояние оценивается как среднее.

Обстрел Украины в ночь на 13 февраля

Российские войска атаковали дронами Днепр и область, зафиксировано попадание в энергетический и инфраструктурный объекты. При этом только в Днепровском районе ПВО сбило 10 дронов-камикадзе.

Ночью на 13 февраля Россия атаковала территорию Украины 23 ударными дронами типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма. В общем ПВО сбила 16 вражеских дронов.

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Война России против УкраиныХарьков