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Росіяни обстріляли парк у Херсоні: є постраждалий

Фото: росіяни обстріляли парк у Херсоні, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли один з прибережних парків Херсона, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Близько 14:00 російські військові обстріляли один з прибережних парків Херсона", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки, 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови. Його доправили до лікарні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що протягом 20 квітня росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Також раніше ми писали, що 19 квітня російська армія знову обстріляла Херсон, на цей раз поціливши в міський парк автобусів.

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ХерсонВійна Росії проти України