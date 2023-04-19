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Вибухи в Херсоні: росіяни сьогодні атакували автобусний парк міста

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Херсон, Середа 19 квітня 2023 15:50
Вибухи в Херсоні: росіяни сьогодні атакували автобусний парк міста Фото: окупанти обстріляли автобусний парк у Херсоні 19 квітня (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 19 квітня, російська армія знову обстріляла Херсон, на цей раз поціливши в міський парк автобусів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, росіяни продовжують обстрілювати Херсон й нищити інфраструктуру міста.

"Годину тому ворог вдарив по автобусному парку - пошкоджені транспортні засоби", - розповів він.

Як додав очільник регіону, на щастя, постраждалих немає.

Як повідомлялось, у середу, 19 квітня, у Херсоні лунали вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошували.

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Херсон
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