Вибухи в Херсоні: росіяни сьогодні атакували автобусний парк міста

У середу, 19 квітня, російська армія знову обстріляла Херсон, на цей раз поціливши в міський парк автобусів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, росіяни продовжують обстрілювати Херсон й нищити інфраструктуру міста. "Годину тому ворог вдарив по автобусному парку - пошкоджені транспортні засоби", - розповів він. Як додав очільник регіону, на щастя, постраждалих немає. Як повідомлялось, у середу, 19 квітня, у Херсоні лунали вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошували.