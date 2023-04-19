Вибухи в Херсоні: росіяни сьогодні атакували автобусний парк міста
Фото: окупанти обстріляли автобусний парк у Херсоні 19 квітня (t.me/olexandrprokudin)
У середу, 19 квітня, російська армія знову обстріляла Херсон, на цей раз поціливши в міський парк автобусів.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, росіяни продовжують обстрілювати Херсон й нищити інфраструктуру міста.
"Годину тому ворог вдарив по автобусному парку - пошкоджені транспортні засоби", - розповів він.
Як додав очільник регіону, на щастя, постраждалих немає.
Як повідомлялось, у середу, 19 квітня, у Херсоні лунали вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошували.
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