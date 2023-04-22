Росіяни обстріляли парк у Херсоні: є постраждалий

У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли один з прибережних парків Херсона, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Внаслідок атаки, 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови. Його доправили до лікарні.

"Близько 14:00 російські військові обстріляли один з прибережних парків Херсона", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що протягом 20 квітня росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Також раніше ми писали, що 19 квітня російська армія знову обстріляла Херсон, на цей раз поціливши в міський парк автобусів.

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