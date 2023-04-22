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Россияне обстреляли парк в Херсоне: есть пострадавший

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Херсон, Суббота 22 апреля 2023 18:40
Россияне обстреляли парк в Херсоне: есть пострадавший Фото: россияне обстреляли парк в Херсоне, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 22 апреля, русские войска обстреляли один из прибрежных парков Херсона, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Около 14:00 российские военные обстреляли один из прибрежных парков Херсона", - говорится в сообщении.

В результате атаки 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы. Его доставили в больницу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 20 апреля россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Также ранее мы писали, что 19 апреля российская армия снова обстреляла Херсон, на этот раз попав в городской парк автобусов.

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