Росіяни обстріляли Оріхове та Гуляйполе Запорізькій області: є руйнування

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя та Оріхова - по містах нанесено авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємства харчової промисловості. На щастя, інформація щодо загиблих та поранених не надходила", - написав Малашко.

Єрмак зазначив, що росіяни вдарили по території хлібозаводу в Оріховому та опублікував фото наслідків.

Нагадаємо, 8 квітня окупаційні війська обстріляли цивільний сектору в Оріхові та Гуляйполі, є постраждалий.

Того ж дня росіяни знову обстріляли Оріхів.

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