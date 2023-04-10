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Россияне обстреляли Орехово и Гуляйполе Запорожской области: есть разрушения

Фото: россияне обстреляли Орехово и Гуляйполе Запорожской области (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные нанесли авиаудары по Ореховому и Гуляйполю Запорожской области в понедельник, 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Очередная "воздушная тревога" принесла вражеское "поздравление" для Гуляйполя и Орехова - по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности. К счастью, информация о погибших и раненых не поступала", - написал Малашко.

Ермак отметил, что россияне ударили по территории хлебозавода в Орехово и опубликовал фото последствий.

Напомним, 8 апреля оккупационные войска обстреляли гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе, есть пострадавший.

В тот же день россияне снова обстреляли Орехово.

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