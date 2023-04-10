Россияне обстреляли Орехово и Гуляйполе Запорожской области: есть разрушения

"Очередная "воздушная тревога" принесла вражеское "поздравление" для Гуляйполя и Орехова - по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности. К счастью, информация о погибших и раненых не поступала", - написал Малашко.

Ермак отметил, что россияне ударили по территории хлебозавода в Орехово и опубликовал фото последствий.

Напомним, 8 апреля оккупационные войска обстреляли гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе, есть пострадавший.

В тот же день россияне снова обстреляли Орехово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.