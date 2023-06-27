Росіяни обстріляли Оріхівську громаду в Запорізькій області: є загиблий і поранені

Російські війська сьогодні, 27 червня, обстріляли Оріхівську громаду в Запорізькій області. Унаслідок цього загинув один чоловік, ще 6 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.
Обстріл Оріхова
"Внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років", - йдеться у повідомленні.
Фото: громада, яку обстріляла Росія (deepstatemap.live)
Зазначається, що також від отриманих поранень загинув 77-річний житель Оріхова.
Обстріл Преображенки
Керівник області повідомив, що серйозні травми отримали три жительки Преображенки 45, 56 та 87 років.
Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.
Нещодавно російські військові обстріляли 22 населених пункти в Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждало три людини.
Також російські окупанти в ніч на 25 червня вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували передмістя.
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