Россияне обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть погибший и раненые

Обстрел Орехова

"В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет", - говорится в сообщении.

Фото: община, которую обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Отмечается, что также от полученных ранений погиб 77-летний житель Орехова.

Обстрел Преображенки

Руководитель области сообщил, что серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно российские военные обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали три человека.

Также российские оккупанты в ночь на 25 июня ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали пригород.