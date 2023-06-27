RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области: есть погибший и раненые

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 27 июня, обстреляли Ореховскую громаду в Запорожской области. В результате этого погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Обстрел Орехова

"В результате артиллерийского обстрела ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет", - говорится в сообщении.

Фото: община, которую обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Отмечается, что также от полученных ранений погиб 77-летний житель Орехова.

Обстрел Преображенки

Руководитель области сообщил, что серьезные травмы получили три жительницы Преображенки 45, 56 и 87 лет.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно российские военные обстреляли 22 населенных пункта в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали три человека.

Также российские оккупанты в ночь на 25 июня ударили по Запорожью. Оккупанты атаковали пригород.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине