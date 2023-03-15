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Росіяни обстріляли окуповані Олешки Херсонської області: пошкоджені будинки

Фото: окупанти обстріляли Олешки Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська в ніч на 15 березня обстріляли Олешки Херсонської області. Місто знаходиться під контролем Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Олешок Євгена Рищука в Telegram.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали місто вночі та близько 4:00. На опублікованих кадрах помітно, що внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні будинки.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Фото: окупанти обстріляли Олешки (t.me/evhen_rischuk)

Варто зазначити, що Олешки знаходяться на правому березі Дніпра, неподалік від Херсону. Наразі місто окуповане російськими військами.

(скриншот deepstatemap.live)

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 78 разів обстріляли Херсонську область зі ствольної артилерії та "Градів". Внаслідок атак ворога 4 осіб отримали поранення.

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