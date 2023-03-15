Россияне обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области: повреждены дома

Оккупационные войска в ночь на 15 марта обстреляли Олешки Херсонской области. Город находится под контролем России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рыщука в Telegram.
По предварительной информации, оккупанты обстреливали город ночью и около 4:00. На опубликованных кадрах заметно, что в результате обстрелов повреждены многоквартирные дома.
Пока информации о пострадавших или погибших нет.
Фото: оккупанты обстреляли Олешки (t.me/evhen_rischuk)
Стоит отметить, что Олешки находятся на правом берегу Днепра, недалеко от Херсона. В настоящее время город оккупирован российскими войсками.
(скриншот deepstatemap.live)
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 78 раз обстреляли Херсонскую область из ствольной артиллерии и "Градов". В результате атак врага 4 человека получили ранения.
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