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Россияне обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области: повреждены дома

Фото: оккупанты обстреляли Олешки Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска в ночь на 15 марта обстреляли Олешки Херсонской области. Город находится под контролем России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Олешек Евгения Рыщука в Telegram.

По предварительной информации, оккупанты обстреливали город ночью и около 4:00. На опубликованных кадрах заметно, что в результате обстрелов повреждены многоквартирные дома.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

Фото: оккупанты обстреляли Олешки (t.me/evhen_rischuk)

Стоит отметить, что Олешки находятся на правом берегу Днепра, недалеко от Херсона. В настоящее время город оккупирован российскими войсками.

(скриншот deepstatemap.live)

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 78 раз обстреляли Херсонскую область из ствольной артиллерии и "Градов". В результате атак врага 4 человека получили ранения.

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