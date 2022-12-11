UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, знищені автомобілі (фото)

Фото: росіяни обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні, знищені автомобілі (t.me/khersonskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вчора, 10 грудня, вчергове обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

В результаті ворожої атаки виникла пожежа площею 30 метрів квадратних.

На місце одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Через атаку росіян було знищено три службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще п'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні з самого ранку загарбники обстрілюють Херсон.

Вчора окупанти обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. На щастя, постраждалих не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України