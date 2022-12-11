Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне, уничтожены автомобили (фото)

Российские военные вчера, 10 декабря, в очередной раз обстреляли объект критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича .

В результате вражеской атаки возник пожар площадью 30 квадратных метров.

На место выехали спасатели, им удалось оперативно ликвидировать пожар.

Из-за атаки россиян были уничтожены три служебных автомобиля, поврежден ангар и еще пять единиц техники.

Напомним, сегодня с самого утра захватчики обстреливают Херсон.

Вчера оккупанты обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне. К счастью, пострадавших не было.

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