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Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

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Днепропетровская область, Четверг 06 апреля 2023 20:59
Россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии Фото: россияне обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 6 апреля, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Вновь обстрелы, опять Никопольский район под вражеским огнем. В течение дня оккупанты дважды ударили по району: попали по Марганецкой общине и по самому Никополю из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, в результате обстрела люди не пострадали. В настоящее время уточняются последствия атак.

Напомним, в среду, 5 апреля, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадали дома и электросети.

Также ранее мы писали, что 31 марта российские войска дважды обстреляли Марганецкую общину Никопольского района.

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Никополь Днепропетровская область
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