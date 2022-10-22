ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ: фото наслідків

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Субота 22 жовтня 2022 08:18
Росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ: фото наслідків Фото: росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що окупанти завдали удару по Нікополю з РСЗВ "Ураган" і "Град" (загалом понад 30 пострілів).

В місті внаслідок атаки росіян було пошкоджено майже 20 приватних будинків, господарські споруди, газогони. Одну пожежу ліквідовано рятувальниками.

В Марганецькій громаді наслідки обстрілу з’ясовуються.

Близько тисячі домоволодінь залишились без світла. Аварійні бригади працюють.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 20 жовтня завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі.

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра 18 жовтня одна людина зазнала поранень, також пошкоджень зазнали більше 30 житлових будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде