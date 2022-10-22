Росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ: фото наслідків

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram .

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Близько тисячі домоволодінь залишились без світла. Аварійні бригади працюють.

В місті внаслідок атаки росіян було пошкоджено майже 20 приватних будинків, господарські споруди, газогони. Одну пожежу ліквідовано рятувальниками.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив , що окупанти завдали удару по Нікополю з РСЗВ "Ураган" і "Град" (загалом понад 30 пострілів).

Нагадаємо, росіяни у ніч на 20 жовтня завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі.

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра 18 жовтня одна людина зазнала поранень, також пошкоджень зазнали більше 30 житлових будинків.

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