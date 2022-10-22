Россияне обстреляли Никопольский район: три человека получили ранения

В субботу, 22 октября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район из реактивной артиллерии. В результате атаки три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По словам Резниченко, оккупанты ударили с РСЗО по Червоногригоревской общине. Три человека получили ранения, теперь они в больнице.

"В обед россияне снова обстреляли Никопольский район", - говорится в сообщении.

Напомним, что россияне били по Никопольскому району по артиллерии и РСЗО.

Утром, 22 октября, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.

Также в Никополе о воздушной тревоге будут сообщать ГСЧС и полиция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .