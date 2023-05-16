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Росіяни обстріляли Нікопольський район: постраждали будинки та газогін

Фото: Обстріл Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Нічне затишшя перервав гуркіт ворожих снарядів. Сьогодні росіяни били по Нікопольському району з артилерії та БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни влучили по Червоногригорівській та Мирівській громадах. У районі пошкоджене агропідприємство.

"Є руйнування й у житловому секторі. Понівечені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще - 2 сонячні панелі. Побиті лінія електропередач та газогін", - додав Лисак.

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка та три дитини.

У вівторок, 16 травня, станом на 17:00 російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

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Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні