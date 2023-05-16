Росіяни обстріляли село у Херсонській області: постраждала жінка і троє дітей
У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала жінка та три дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
"16 травня російські війська обстріляли село у Херсонській громаді. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, постраждало четверо цивільних - жінка та троє дітей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Оновлено 19:17
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл села Молодіжне 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу.
"У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує", - написав голова ОВА.
Ще одна постраждала – 59-річна жінка, котра через обстріл дістала струс мозку. Їй також допомогу надали на місці, від шпиталізації відмовилася.
Нагадаємо, що російські окупанти усю ніч та ранок обстрілювали територію Херсонської області. Зокрема, вони дев'ять разів атакували уже зруйнований міст у Дар'ївській громаді.
У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли житлові будинки у селі Львове Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.
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